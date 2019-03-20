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Клинический психолог поддержал Минздрав в вопросе электронных сигарет

20 Марта 2019 в 16:22
Клинический психолог поддержал Минздрав в вопросе электронных сигарет

Курение электронных сигарет может привести к тахикардии, проблемам с кожей и закончится месяцами долго лечения. Об этом заявил клинический психолог и ведущий телеканала «Доктор» Михаил Хорс, сообщает Телеканал «360».

Он сообщил, что одобряет предложение Минздрава приравнять электронные сигареты к обычным. Хорс объяснил, что IQOS также является поставщиком никотина в человеческий организм и приводит таким же проблемам со здоровьем, что и обычные папиросы. По мнению психолога, такие системы были изобретены, чтобы привлечь молодежь, которая зависима от новых гаджетов, к вредной привычке.

Хорс уточнил, что использование нагревательных система не поможет бросить курить . Наоборот, мысль, что это безвредно, заставит человека потреблять еще больше никотина и увеличивать ущерб, который наносится организму.

Ранее глава программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова на пресс-конференции НСН предложила начать продавать электронные сигареты в аптеках.

 

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