Клинический психолог поддержал Минздрав в вопросе электронных сигарет

Курение электронных сигарет может привести к тахикардии, проблемам с кожей и закончится месяцами долго лечения. Об этом заявил клинический психолог и ведущий телеканала «Доктор» Михаил Хорс, сообщает Телеканал «360».

Он сообщил, что одобряет предложение Минздрава приравнять электронные сигареты к обычным. Хорс объяснил, что IQOS также является поставщиком никотина в человеческий организм и приводит таким же проблемам со здоровьем, что и обычные папиросы. По мнению психолога, такие системы были изобретены, чтобы привлечь молодежь, которая зависима от новых гаджетов, к вредной привычке.

Хорс уточнил, что использование нагревательных система не поможет бросить курить . Наоборот, мысль, что это безвредно, заставит человека потреблять еще больше никотина и увеличивать ущерб, который наносится организму.

Ранее глава программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова на пресс-конференции НСН предложила начать продавать электронные сигареты в аптеках.