Клинцевич напомнил США о российских средствах РЭБ

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич во время пресс-конференции в НСН напомнил США о российских возможностях радиоэлектронной борьбы. С такими словами он выступил в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Хотелось бы предупредить “горячие головы”, пусть они не забывают возможности России с точки зрения радиоэлектронной борьбы, что мы способны обеспечить безопасность при пролете любого объекта», - подчеркнул сенатор.

В то же время Франц Клинцевич предположил, что громкие заявления США связаны с созданием большого числа военной инфраструктуры в других странах.

«Сегодня осваиваются военные базы. США имеют 700 баз, 300 –законсервированные, ещё есть 100 баз НАТО. Это всё находится в зоне интересов и пребывания России и Китая. Когда начинают говорить про петлю удава, концепцию молниеносной войны – это многоходовка для создания [военной] инфраструктуры и прочего», - уверен Клинцевич.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» предположил, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности либо только в Азии, чтобы сдерживать Китай, либо в том числе и в Европе, чтобы сдерживать и РФ.