Климкину предложили навестить родственников в Крыму

Анастасия Гридчина, глава украинской общины Крыма, пригласила главу украинского МИД Павла Климкина приехать на полуостров.

Гридчина убеждена, что визит представителя внешнеполитического ведомства в Крым изменит его представление о полуострое как о «худшей версии России» и Климкин признает свою неправоту.

«Я уверена: и Климкин получил бы с удовольствием российский паспорт и переехал жить в Крым, если бы ему его кто-то дал», - заявила Гридчина

Пригласив Климкина, она пообещала ему «все показать и рассказать».

Напомним, Климкин назвал Крым «худшей версией России, где многие люди боятся выходить из дома».

Ранее член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины, назвав его «чушью».

В результате референдума 2014 года Крым вернулся в состав России, а Севастополь приобрел статус города федерального значения. Украина результаты всенародного голосования не признает.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН опроверг высказывание главы МИДа Украины Павла Климкина об украинизации российского полуострова.