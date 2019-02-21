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Климкин заявил, что за пять лет Крым стал «более украинским»

21 Февраля 2019 в 08:06
Климкин заявил, что за пять лет Крым стал «более украинским»

Крым с 2014 года «стал более украинским», чем был до этого. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он полагает, что когда полуостров был в составе Украины, то он был «недостаточно украинским» и из-за этого Киев заплатил «сверхвысокую цену», сообщает RT

«Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является ещё более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв «Крым — это Украина!» стал уже не просто слоганом, а руководством к действию», — цитирует Facebook Климкина «Газета.ру».

Министр добавил, что эту, по его мнению, направленность полуострова в сторону Украины необходимо «довести до конца», отмечает Ura.ru.

Ране в эфире НСН экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что президент Украины Петр Порошенко лжет, когда говорит, что «лично выносил» тела погибших во время Майдана.

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