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Климкин пообещал «наказать Россию за выборы в Донбассе»

10 Ноября 2018 в 18:48
Климкин пообещал «наказать Россию за выборы в Донбассе»

За поддержку выборов в ДНР и ЛНР Москва будет наказана усилением международных санкций. С таким предупреждением в адрес России выступил глава украинской дипломатии Павел Климкин.

Об этом Климкин по сложившейся традиции написал в Twitter. Он обвинил Россию в том, что она не хочет мира в Донбассе. В связи с этим глава Украинского МИД призвал жителей ДРН и ЛНР не ходить на выборы глав республик 11 ноября, а прийти на выборы в марте 2019 года и отдать свои голоса за президента Украины.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР пройдет в воскресенье 11 ноября. В Евросоюзе уже заявили, что выборы в Донбассе являются нелегитимными и признавать их Брюссель не станет. В Кремле, в свою очередь, уточнили, что выборы не противоречат Минским договоренностям, сообщала НСН.

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