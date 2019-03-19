Климкин назвал Крым «опасной добычей» для России и предрек упадок

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым для Москвы «стал слишком опасной добычей». По его мнению, возвращение полуострова не стоит тех проблем, которые из-за этого Россия приобрела.

«Крым стал для Кремля слишком опасной добычей и неподъёмным бременем, цена которого превышает сомнительные политические дивиденды от приращения земель», — цитирует RT Facebook Климкина.

По мнению украинского министра, Крым ожидает «консервация нынешнего состояния, что приведёт к упадку полуострова», передает «Утро.ру». Он также заметил, что в республике «уже сейчас заметна экономическая, общественная и экологическая деградация».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с киевскими властями «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата». Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил НСН, что выиграв выборы, Порошенко развяжет новую кровавую бойню.