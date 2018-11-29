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Китайскому ученому запретили эксперименты с ДНК эмбрионов

29 Ноября 2018 в 17:50
Китайскому ученому запретили эксперименты с ДНК эмбрионов

Все исследования, связанные с редактированием ДНК эмбриона, в Китае приостановлены. Об этом сообщил заместитель министра науки и технологий страны Сюй Наньпин.

Решение было принято после того, как китайский ученый Хэ Цзянькуй объявил о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек, сообщает телеканал CCTV. Благодаря редактированию генов девочки смогут избежать заражения ВИЧ от инфицированного родителя.

Между тем, замминистра заявил, что это противозаконно и идёт вразрез с этическими нормами.

Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал НСН о влиянии алкоголя на половую жизнь. 

 

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