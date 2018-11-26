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Китайский ученый смог поменять ДНК эмбриона

26 Ноября 2018 в 11:01
Китайский ученый смог поменять ДНК эмбриона

Китайский ученый Хэ Цзянькуй рассказал, что ему удалось изменить ДНК эмбриона. По его словам, он внес генетическую корректировку в эмбрионы семи пар, которые проходили репродуктивное лечение. В настоящее время лишь одна беременность стала удачной и принесла результаты, признался ученый. В ноябре с измененным ДНК появились на свет две девочки-двойняшки, сообщает Associated Press. Им была привита способность противостоять заражению ВИЧ и СПИД.

Отмечается, что в эксперименте все отцы имели ВИЧ, а матери были здоровы. Предполагается, что в будущем эти дети будут ограждены от заражения, пишут «Известия».

Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал в эфире НСН, что небольшие дозы некрепкого алкоголя при интимной близости могут снять психологическое напряжение без негативного влияния на физиологию.

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