Кириенко счёл глупостью запрещение рэперов

Первый заместитель руководителя кремлёвской администрации Сергей Кириенко назвал глупостью запрет концертов рэперов. Выступая на съезде «Единой России», он призвал партию уделять больше внимания современной молодежной культуре, передает «Интерфакс». Как подчеркнул Кириенко, необходимо уметь работать с такой средой.

С начала осени в России отменены концерты нескольких российских артистов и музыкальных коллективов. Решения принимались под давлением представителей общественности, также силовых структур. В частности, речь идёт о рэпере Хаски (Дмитрий Кузнецов), группах IC3PEAK и «Френдзона».

В случае с Хаски отмена концерта в Краснодаре и его попытка выступить перед народом у входа в клуб с крыши припаркованной машины обернулась для него административным арестом, отмечает «ФедералПресс» . 1 декабря полиция задержала участников IC3PEAK на железнодорожном вокзале в Новосибирске. Позже их отпустили, а выступление всё же состоялось.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что готова встретиться с музыкантами, которые попали под давление. Накануне в Госдуме прошло специальное заседание на эту тему, в котором, в частности, приняли участие рэперы Жиган и Птаха.

Ранее генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН выразил сомнение в существовании в России «чёрного списка» музыкантов.

