«Килька в томате» оказалась недостойна знака качества

Роскачество протестировало десять самых популярных отечественных брендов кильки в томатном соусе. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства, где также представлен рейтинг для потребителей.

Отмечается, что все протестированные образцы оказались безопасными для здоровья, но у шести торговых марок нашли несоответствия ГОСТу. Кроме того, ни один бренд не смог претендовать на выдаваемый ведомством знак качества.

В конце октября стало известно о планах Роскачества и Минпромторга провести всероссийское исследование качества российских вин, по итогам которого будет создан «Винный гид России». Член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик, Денис Руденко рассказал НСН, как будет проходить отбор вин.