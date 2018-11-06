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«Килька в томате» оказалась недостойна знака качества

6 Ноября 2018 в 09:11
«Килька в томате» оказалась недостойна знака качества

Роскачество протестировало десять самых популярных отечественных брендов кильки в томатном соусе. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства, где также представлен рейтинг для потребителей.

Отмечается, что все протестированные образцы оказались безопасными для здоровья, но у шести торговых марок нашли несоответствия ГОСТу. Кроме того, ни один бренд не смог претендовать на выдаваемый ведомством знак качества.

В конце октября стало известно о планах Роскачества и Минпромторга провести всероссийское исследование качества российских вин, по итогам которого будет создан «Винный гид России». Член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик, Денис Руденко рассказал НСН, как будет проходить отбор вин. 

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