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Киев готовится расторгнуть еще 40 соглашений с Москвой

30 Ноября 2018 в 11:46
Киев готовится расторгнуть еще 40 соглашений с Москвой

Киев в одностороннем порядке разорвет еще около 40 соглашений с Россией. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. Он напомнил, что Киев уже расторг 48 двусторонних договоров, на очереди очередная партия. Это примерно еще 40 договоров, сообщает RT.

«К ним нужно относиться очень аккуратно в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения „убиваем“, не навредило нашим украинским гражданам», — отметил Климкин.

Вся договорная база Украины и России составляет порядка 375 документов, передает Ura.ru. Вся она будет пересмотрена.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН рассказал, что от разрыва соглашений больше пострадает Украина.

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