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Киев готовит санкции строителям Крымского моста

31 Июля 2018 в 13:00
Киев готовит санкции строителям Крымского моста

В Киеве предложили применить санкции против 19 компаний из России и физических лиц, вовлеченных в строительство Крымского моста, сообщает RT. Соответствующую инициативу в правительство направило украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

В сообщении ведомства уточняется, что применение ограничительных мер против компаний и руководящих ими физлиц, вовлеченных в «незаконное строительство» моста через Керченский пролив, уже согласовано с правоохранительными органами и центральными органами исполнительной власти.

Напомним, из-за строительства Крымского моста ранее в санкционный список Евросоюза попали шесть российских компаний.

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