ЕС внёс в санкционный список шесть компаний из-за Крымского моста

Шесть российских компаний внесли в санкционный список Евросоюза из-за участия в строительстве Крымского моста. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Речь идёт о компаниях ОАО «Институт Гипростроймост», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», ПАО «Мостотрест», АО «ВАД», ООО «Стройгазмонтаж» и судостроительный завод «Залив», отмечает RT.

Напомним, некоторые страны ЕС отрицательно отзываются об антироссийских санкциях. Так, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал политику ЕС в отношении России примитивной, напоминает «Газета.ру».