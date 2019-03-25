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Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране

25 Марта 2019 в 08:34
Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан страны подготовиться к захвату власти в стране, передает ТАСС.

«Пришло время подготовиться к проведению операции "Свобода" и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации», — сказал Гуайдо, в январе объявивший себя временным президентом страны.

Как отмечают Известия, лидер оппозиции также пообещал, что у каждого в этой борьбе будет своя роль.

Накануне стало известно, что в Венесуэлу на двух самолетах прилетели 99 российских военнослужащих и 35 тонн груза. Как пишет Газета.ру, дипломатический источник в Каракасе заявил, что в этом событии «нет ничего загадочного» - самолеты прибыли в рамках двустороннего военного сотрудничества.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США хотят сменить режим в Венесуэле, в том числе с помощью военного вторжения. Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский рассказал НСН, насколько велика вероятность американской военной интервенции в Боливирианскую республику.

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