Хуан Гуаидо издал первый «президентский указ»

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо в четверг подписал первый указ, который разрешает ввоз в страну гуманитарной помощи. Об этом оппозиционный политик сообщил в своем твиттере.

В документе говорится, что находясь в новом качестве «главнокомандующего болеварианскими национальными вооруженными силами», он приказывает различным формированиям военных не препятствовать доставке гуманитарной помощи в страну, сообщает РЕН ТВ.

Поступление гуманитарной помощи одобрил находящийся под контролем оппозиции парламент Венесуэлы. Против выступает правительство Николаса Мадуро, отмечает RT.

Планируется, что гумпомощь начнет поступать в Венесуэлу с 23 февраля, пишет «Газета.ру».

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН рассказал о причинах, которые заставили партию «Левые» воспротивиться позиции немецкого канцлера Ангелы Меркель по Венесуэле.

