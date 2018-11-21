Ховринская больница уничтожена под основание

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Подрядчик полностью завершил работу по демонтажу здания Ховринской больницы, которая стояла недостроенной с 1992 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Ховринская больница — знаменитый советский долгострой. Ее начали возводить в 1980 году по нестандартному проекту. Больница представляла собой треугольный крест с разветвлениями на концах, напоминающий знак биологической опасности. Строительство было прекращено в 1992 году, теперь на месте больницы планируется возвести жилой комплекс по индивидуальному проекту, сообщает телеканал «360».

Ранее НСН сообщила, что три заведения сети американских закусочных Starlite diner закрыты в Москве по решению Роспотребнадзора по итогам эпидемиологического расследования. Оно было проведено в связи с выявлением 8 случаев заражения вирусным гепатитом А сотрудников и посетителей ресторанов. Проверка показала, что подавляющая часть сотрудников сети не имеют прививок против гепатита и дизентерии. Выявлены также многочисленные нарушения в технологическом процессе. Не соблюдаются нормы хранения и приготовления продуктов, нарушается технология приготовления блюд.

Отмечается, что последняя плановая проверка Starlite diner была организована 6 лет назад и с тех пор не проводилась, это связано с чехардой юридических лиц, а также надзорными каникулами для малого бизнеса.