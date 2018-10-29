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Хэмилтон через два года догонит и перегонит Шумахера

29 Октября 2018 в 17:02
Хэмилтон через два года догонит и перегонит Шумахера

33-летний британский гонщик Льюис Х​эмилтон занял четвертое место на завершившемся Гран-при Мексики и обеспечил себе чемпионство по итогам сезона за два этапа до его окончания. Этот титул стал для него пятым в карьере, он вошел в тройку самых успешных гонщиков в истории «Формулы-1».

Вскоре Х​эмилтон обгонит Михаэля Шумахера, считает эксперт по автоспорту Игорь Ермилин.

«У Хэмилтона, действительно, сейчас все очень хорошо складывается, через два-три года усилий он вполне может догнать и обогнать Шумахера. Ситуация сейчас такая, которая практически обеспечивает ему эту возможность, если в этот срок Льюис не уйдет из „Мерседеса“, а команда не покинет „Формулу-1“», — сказал Ермилин в интервью телеканалу «360».

Эксперт считает, что Хэмилтон сейчас находится на пике своей формы.

Ранее ведущий научный сотрудник отдела Института медико-биологических проблем Академии наук, спортивный психолог Вадим Гущин в интервью НСН часть вины за произошедшее с футболистами возложил на семьи Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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