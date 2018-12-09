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ХДС пересмотрит миграционную политику Меркель

9 Декабря 2018 в 20:18
ХДС пересмотрит миграционную политику Меркель

Партия Христианско-демократический союз намерена пересмотреть миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом заявила новоиспеченная председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В январе она намерена провести заседание с экспертами и критиками на тему миграции и безопасности. Предметом обсуждение станут беженцы, приезжающие в Германию из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Новая глава ХДС надеется выработать конкретные шаги, которые помогут улучшить ситуацию с мигрантами. На итога данной встречи будет опираться политика ХДС на следующих выборах, пишет Bild am Sonntag.

Ранее НСН сообщала, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем Христианско-демократического союза и сменила действующего канцлера Германии Ангелу Меркель, занимавшую эту должность в течение 18 лет.

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