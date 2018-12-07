Меркель на посту главы ХДС сменила Крамп-Карренбауэр

Аннегрет Крамп-Карренбауэр избрана председателем Христианско-демократического союза. Как отмечает Die Welt, на этом посту она сменила действующего канцлера Германии Ангелу Меркель – она занимала эту должность в течение 18 лет.

В конце октября стало известною, что Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз Германии», напоминает телеканал«360».

Ранее сегодня стало известно, что уходящей с поста председателя ХДС Меркель подарили дирижёрскую палочку. Презент ей вручил премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье. Он подчеркнул, что работу председателя партии во многом можно сравнить с задачей дирижёра.

Между тем, ранее Forbes назвал сотню самых влиятельных женщин уходящего года. Список возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. За ней следует британский премьер-министр Тереза Мэй, замыкает тройку лидеров глава МВФ Кристин Лагард.