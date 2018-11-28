Хаски решил рублем поддержать правозащитников

Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) в своем обращении в Instagram намерен передать правозащитным организациям часть средств, вырученных на концерте в его поддержку в «Главклубе».



Хаски поблагодарил исполнителей Oxxxymiron, Noize MC и Басту, которые организовали в Москве концерт в его поддержку. Все собранные от продажи билетов средства передали Хаски.

«Часть из них пойдет профильным правозащитным организациям, которые мне, в том числе, оказывали помощь - таким, как «Агора» и «Открытая Россия», а также инфопорталу «Медиазона», - отметил Хаски.

Он выразил поддержку группам Ic3peak и «Френдзона», чьи концерты также недавно отменялись по различным причинам.

Как ранее сообщала НСН, юрист Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал о существовании в России «чёрного списка» музыкантов. По его словам, он был составлен в центральном аппарате ФСБ. Правозащитник также сообщил о существовании указания о недопуске выступлений этих артистов в регионах России. Об этом Чиков написал в своём канале в Twitter после отмены концертов Элджея, Хаски, ICЗPEAK и других.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН не поверил в существование такого списка.



