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Репера Хаски выпустили на свободу

26 Ноября 2018 в 14:32
Репера Хаски выпустили на свободу

Первомайский районный суд Краснодара отменил административный арест рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски). Об этом сообщил в Facebook его защитник Алексей Аванесян, передает RT.

Музыкант был задержан в Краснодаре на прошлой неделе, в отношении него было составлено три протокола об административных правонарушениях. В том числе за отказ от медицинского освидетельствования и за «мелкое хулиганство», сообщает Ura.ru.

Ранее декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова в эфире НСН поделилась опытом воспитания рэперов.

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