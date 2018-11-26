Репера Хаски выпустили на свободу

Первомайский районный суд Краснодара отменил административный арест рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски). Об этом сообщил в Facebook его защитник Алексей Аванесян, передает RT.

Музыкант был задержан в Краснодаре на прошлой неделе, в отношении него было составлено три протокола об административных правонарушениях. В том числе за отказ от медицинского освидетельствования и за «мелкое хулиганство», сообщает Ura.ru.

Ранее декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова в эфире НСН поделилась опытом воспитания рэперов.