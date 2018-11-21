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Хаски грозит арест

21 Ноября 2018 в 23:29
Хаски грозит арест

Задержанный после уличного выступления на улице Красноармейской в Краснодаре рэпер Хаски, отказался от медицинского освидетельствования. Это может стать основанием для привлечения к административной ответственности по статье 19.3 КоАП, передает «Кубань 24». Рэпера могут арестовать на срок до 15 суток.

Ранее НСН сообщала, что 25-летнего рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) полиция задержала у входа в клуб «Bounce» в Краснодаре, где должен был состояться его концерт. Организаторы мероприятия сообщили, что клуб обесточен и они не могут впустить зрителей. Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и спел песню «Ай». После полицейские доставили в ОВД.

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