Рэпера Хаски задержали в Краснодаре

Рэпера Хаски полиция задержала у входа в клуб «Bounce» в Краснодаре, где должен был состояться его концерт, передают Юга.ру.

Организаторы мероприятия сообщили в социальных сетях, что клуб обесточен, а ворота на входе электрические, поэтому они не могут впустить зрителей.

Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и спел песню «Ай». После полицейские усадили его в автомобиль и увезли в ОВД.

25-летний Хаски (настоящее имя — Дмитрий Николаевич Кузнецов) — российский хип-хоп-исполнитель из Улан-Удэ. Известен необычной манерой исполнения песен, мрачными текстами и сложной рифмовкой с использованием ассонанса и аллитерации. Ранее НСН сообщала, что Хаски учился на факультете журналистики МГУ.



