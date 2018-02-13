Керлингистку Брызгалову сравнили с Меган Фокс

Внешность российской керлингистки Анастасии Брызгаловой, завоевавшей в Пхенчхане бронзу в дисциплине «смешанные пары», обсуждают в социальных сетях, сообщает Daily Mirror. Как отмечает издание, на Олимпиаде в Корее керлинг получил вторую жизнь благодаря ее «ослепительному выступлению на льду». Американские и европейские любители данного вида спорта в соцсетях сравнивают российскую спортсменку с супермоделью, с Меган Фокс и молодой Анджелиной Джоли.

Ранее сообщалось, что третью олимпийскую награду России принесли керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Матч за бронзу с командой Норвегии завершился со счетом 8:4, отмечает портал «Свободная пресса».