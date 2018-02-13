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Керлингистку Брызгалову сравнили с Меган Фокс

13 Февраля 2018 в 16:10
Керлингистку Брызгалову сравнили с Меган Фокс

Внешность российской керлингистки Анастасии Брызгаловой, завоевавшей в Пхенчхане бронзу в дисциплине «смешанные пары», обсуждают в социальных сетях, сообщает Daily Mirror. Как отмечает издание, на Олимпиаде в Корее керлинг получил вторую жизнь благодаря ее «ослепительному выступлению на льду». Американские и европейские любители данного вида спорта в соцсетях сравнивают российскую спортсменку с супермоделью, с Меган Фокс и молодой Анджелиной Джоли.

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Ранее сообщалось, что третью олимпийскую награду России принесли керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Матч за бронзу с командой Норвегии завершился со счетом 8:4, отмечает портал «Свободная пресса»

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