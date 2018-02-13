В РФС предложили «отодрать за уши» футболиста, высморкавшегося в купюру

ФОТО: Станислав Манаев // Официальный сайт клуба «Тосно»

Вячеслав Колосков напомнил НСН, что в 19 лет не только футболисты отличаются подобными выходками.

Футболист российского клуба «Тосно» Станислав Манаев опубликовал в соцсетях видео, которое вызвало шквал негодования у пользователей. Как сообщает РЕН ТВ, 19-летний полузащитник в кадре сморкается в пятитысячную купюру и бросает её на пол. Ролик сопровождает ироничная подпись: «Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк».

Отодрать игрока за уши и лишить месячного заработка за эту выходку предложил в эфире НСН почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

«Я бы на месте тренера взял его и за уши отодрал, как следует. И если он состоит на зарплате [в клубе], на месяц его бы её лишил. На этом можно и закончить, это был бы самый хороший урок», — заявил почётный президент РФС.

Среди футбольной братии не так много случаев нарушения игроками норм морали и этики, заметил Колосков. До сих пор славу ярого бунтаря снискал лишь нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин, чье поведение впервые вызвало осуждение общества из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло после провала на Евро-2016.

«Да и обычные российские люди в возрасте Манаева и не то выставляют в интернете: начиная от порнографии и заканчивая убийствами, повешениями, кошек расстреливают, чего только не делают. Я бы не стал акцентировать внимание на этом футболисте, тем более что таких примеров немного. Где-то Кокорин погулял, где-то пострелял, потом ещё на машине проехался, но это один человек всего», — заметил Колосков.

Ролик, возмутивший поклонников футбола, позже был удалён автором из Instagram, отмечает Ura.ru. Сам игрок объяснил болельщикам, что это была шутка, а денежная купюра была не настоящей. Также он заявил, что в молодёжной лиге нет зарплат, и у него нет таких денег, чтобы ими разбрасываться.