Керченский пролив снова открыт для гражданских судов

Проход по Керченскому проливу в ночь на понедельник был вновь открыт для прохождения гражданских судов. Об этом сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков, сообщает КИА. По его словам, судам разрешен проход через пролив около 4-х часов утра. Первые из них уже следуют через пролив.

Ранее ФСБ России заявила, что три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, после чего были задержаны, передает RT.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН посчитал, что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.