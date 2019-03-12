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Керчь получит около 100 млн рублей на ремонт дорог

12 Марта 2019 в 19:31
Керчь получит около 100 млн рублей на ремонт дорог

Керчь в 2019 году получит не менее 100 млн рублей на ремонт дорог. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов на выездном совещании по проблемным вопросам городского округа Керчь, пишет КИА.

Он сообщил, что если в других регионах республики будут сэкономлены выделяемые средства, то в Керчь будут перенаправлены дополнительная материальная помощь. Для того, чтобы отремонтировать улично-дорожные сети по предварительным данным необходимо порядка 126 млн рублей. Эта сумма должна быть направлена на ремонт улиц, которые запроектированы.

Ранее НСН сообщало о том, что администрация города Керчь подала в суд на бывшего мэра Олега Осадчего.

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