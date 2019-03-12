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Администрация Керчи подала в суд на бывшего мэра

12 Марта 2019 в 16:27
Администрация Керчи подала в суд на бывшего мэра

Администрация Керчи подала в суд на бывшего мэра Олега Осадчего. Такое решение было принято в связи с тем, что в доме на улице Набережной, где проживает экс-чиновник, отсутствует отопление в 3-х квартирах. Этот вопрос был поднят в ходе выездного совещания Главы Крыма Сергея Аксенова, сообщает Керчь-Инфо.

Сообщается, что бывший чиновник в грубой форме отказывается пускать в свою квартиру коммунальщиков. На Осадчего не смог повлиять даже заместитель министра ЖКХ Крыма. В связи с тем, что долгие уговоры и поиски компромисса не увенчались успехом, Администрация Керчи и подала заявление в суд.

Сообщается, что отопление по прежней схеме будет восстановлено уже после заключения суда по этому делу.

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