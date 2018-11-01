Каждый пятый россиянин не отдыхал летом из-за отсутствия средств

Каждый пятый россиянин в этом году не был в отпуске. Об этом рассказало 20% опрошенных «Левада-центром» граждан. За рубежом провели отдых лишь 5% наших сограждан. Активно ездили за границу в основном жители Москвы. При этом большинство либо остались дома (18%) или на даче (24%), ездили на курорты Черного моря (8%) и в прочие места на территории родной страны (11%), пишут «Известия».

По данным социологов, 5% респондентов заявили, что отказались от отпуска, чтобы подработать, отмечает РЕН ТВ.

Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН рассказал, чем может обернуться большое количество кредитов россиян.