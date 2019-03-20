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Столицу Казахстана хотят переименовать в Нурсултан

20 Марта 2019 в 09:38
Столицу Казахстана хотят переименовать в Нурсултан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан, передает ТАСС.

Сегодня Токаев принес присягу и вступил в должность президента страны. Он занял кресло Нурсултана Назарбаева, который в общей сложности правил страной 35 лет. Накануне он заявил в телеобращении к нации, что складывает с себя полномочия главы государства.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после ухода Назарбаева с поста руководителя Казахстана республика превратится в поле битвы, на котором развернется мировая борьба интересов. Политик предупредил, что возможен антироссийский сценарий.

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