Столицу Казахстана хотят переименовать в Нурсултан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан, передает ТАСС.

Сегодня Токаев принес присягу и вступил в должность президента страны. Он занял кресло Нурсултана Назарбаева, который в общей сложности правил страной 35 лет. Накануне он заявил в телеобращении к нации, что складывает с себя полномочия главы государства.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после ухода Назарбаева с поста руководителя Казахстана республика превратится в поле битвы, на котором развернется мировая борьба интересов. Политик предупредил, что возможен антироссийский сценарий.

