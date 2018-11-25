Катера и сухогруз закрыли Керченский пролив для ВМС Украины

Керченский пролив перекрыт для движения гражданских судов, а также кораблей ВМС Украины. Об этом сообщил журналистам гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Он отметил, что пролив перекрыли в целях безопасности после провокации ВМС Украины. Позже телеканал «Звезда» опубликовал кадры перекрытия пролива, на которых видно, что проход заблокирован военными катерами и сухогрузом.





Таким образом, был перекрыт путь украинским артиллерийским кораблям, которые из Бердянска направились в Керченский пролив «на помощь» двум катерам и буксиру, нарушившим российскую границу при движении из Одессы в Мариуполь.





Ранее в Киеве заявили, что российские пограничники необоснованно проявили агрессию в отношении украинского буксира, следующего из Одессы в Мариуполь. В сообщении ВМС Украины утверждалось, что буксир протаранил российский пограничный катер. Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН назвал это заявление «бредом». Он пояснил, что после любого навигационного происшествия подается сигнал «SOS», также предъявляются материалы объективного контроля – фотографии, акты, описание происшествия, время, координаты. Разбирает подобные случаи с участием двух иностранных судов международный арбитраж.

Вице-адмирал добавил, что артиллерийскими украинскими судами российских пограничников не запугать, на помощь им в любой момент придет Черноморский флот, так что и взять Керченский пролив силой у Киева не получится.