Катар выходит из ОПЕК, рискуя обвалить нефть

Катар принял решение выйти из Организации стран экспортеров нефти с 1 января 2019 года. Об этом объявил государственный министр по делам энергетики эмирата Саад бен Шрида аль-Кааби, передает РИА Новости.

Как уточнил министр, это «технический и стратегический шаг», который не имеет политической подоплёки. Решение принято после анализа, в расчёте на укрепление позиций Катара на мировой арене.

Как отмечает RT , в ОПЕК, созданной нефтедобывающими странами в целях контроля квот на добычу нефти, входят 15 государств. Катар состоял в картеле 57 лет. Решение о выходе принято в преддверии ключевой встречи стран ОПЕК+.

После появления новости о выходе Катара из ОПЕК, мировые цены на нефть пошли вниз, вслед за ними начал дешеветь и рубль на бирже.