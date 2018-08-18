«Картина, масловыжималка и самовар». Свадебный подарок российского президента

Президент России Владимир Путин, которого пригласили на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, тульский самовар и старинную масловыжималку. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России в общей сложности провел на мероприятии час. Он поздравил Кнайсль и ее супруга - бизнесмена ВольфгангаМайлингера с бракосочетанием, станцевал с невестой один танец, написал пожелания на автомобиле, а после оправился в Берлин.

Уже в аэропорту перед вылетом в Германию Путин пообщался с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Содержание этого разговора не разглашается, пишет РИА Новости.