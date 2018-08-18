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«Картина, масловыжималка и самовар». Свадебный подарок российского президента

18 Августа 2018 в 18:48
«Картина, масловыжималка и самовар». Свадебный подарок российского президента

Президент России Владимир Путин, которого пригласили на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, тульский самовар и старинную масловыжималку. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России в общей сложности провел на мероприятии час.  Он поздравил Кнайсль и ее супруга  - бизнесмена ВольфгангаМайлингера с бракосочетанием, станцевал с невестой один танец, написал пожелания на автомобиле, а после оправился в Берлин.

Уже в аэропорту перед вылетом в Германию Путин пообщался с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Содержание этого разговора не разглашается, пишет РИА Новости.

Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН выразил надежду, что такой «визит вежливости» российского лидера в Австрию будет
иметь для обеих стран самые позитивные последствия.
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