Дипломат рассказал о последствиях «визита вежливости» Путина в Австрию

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН заявил, что президенту РФ нужно «ездить на свадьбы» как можно чаще.

Президент РФ Владимир Путин прилетел на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль. На церемонию бракосочетания российский лидер прибыл с букетом цветов и в сопровождении артистов Кубанского казачьего хора. Организаторы церемонии даже сдвинули время ее проведения, когда стало понятно, что «дорогой гость из России» задерживается в пути.

Как пояснил в беседе с НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма, для российского президента видит на свадьбу к главе австрийского МИД не совсем обычное дело, хотя в международной практике такое встречается довольно часто.

«Вспомните, к примеру, свадьбу принцессы Монако и королевской четы Великобритании, там был довольно разный уровень приглашенных лиц, в том числе присутствовали президенты многих стран. В международной практике это нормальное явление, еще со времен формирования Европы и европейских государств в таких мероприятиях принимали участие российские цари. Но то, что президент РФ был приглашен на церемонию бракосочетания главы австрийского МИД, это действительно необычное явление», - заявил собеседник агентства.

С другой стороны, отметил дипломат, неофициальный визит Путина на свадьбу в качестве гостя - явление очень хорошее, потому что такой формат позволяет налаживать и выравнивать многие отношения. А значит и этот «визит вежливости» в долгосрочной перспективе может вылиться в позитивные контакты и тесное сотрудничество.

«Это многоплановый и правильный формат. Остается пожелать, чтобы наш президент чаще принимал участие в такого рода мероприятиях, потому что они сближают на уровне народов и на уровне элит разных стран», - сказал Иван Сурма.

Что касается критики, которая посыпалась с разных сторон австрийского министра Кнайсль, то дипломат уверен, что в скором времени она сойдет на нет.

«Политические лидеры такого уровня как Кнайсль и Путин могут принимать самые различные решения. Ту же Меркель много критиковали за ряд действий и шагов на внешнеполитической арене, но вся подобная критика всегда носит ситуационный характер. Свадьба пройдет – и все отношения войдут в нормальное рабочее русло. Что до критики со стороны Украины, то она вполне понятна. Киев теряет определенные возможности для влияния и воздействия на страны Европы. Сближение Европы с Россией не на руку нынешнему правительству Украины», - заключил Иван Сурма.

Ранее министру иностранных дел Австрии Карен Кнайсль, пригласившей на свою свадьбу российского лидера Владимира Путина, предложили уйти в отставку. В австрийском МИД пояснили, что Путин приезжает исключительно в качестве гостя и его визит не имеет политической подоплеки. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин в свою очередь написал, что оправдания австрийского внешнеполитического ведомства в свете «частного визита» вызывают у него «грустную улыбку».