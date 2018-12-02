Каррера отправил Ещенко в «дубль», чтобы оправдать отстранение Глушакова

Скандальная история с участием экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, а также футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко, получила продолжение. В большом интервью, опубликованном на сайте клуба, Ещенко подтвердил, что итальянец действительно перевел его и Глушакова в молодежный состав за «лайк» критикующего его стихотворения.

«Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: "Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить". Это было поводом, чтобы оправдать решение по Глушакову. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело. Почему Каррера не сказал правду сразу?» - Отметил Ещенко.

При этом футболист призвал болельщиков не переоценивать роль тренера в завоевании «красно-белыми» чемпионского титула в 2017 году

В сентябре Денис Глушаков и Андре Ещенко были отстранены от соревнований с основной командой и переведены в «дубль» после того, как «лайкнули» стихотворение актера Дмитрий Назарова. Болельщик «Спартака» на своей страничке в Instagram раскритиковал итальянского специалиста. Каррера же отомстил футболистам отстранением от тренировок. Тогда назвать настоящую причину перевода Глушакова и Ещенко в клубе отказались.

Недавно на футболиста Глушакова совершил нападение один из фанатов. В эфире НСН фанат «Спартака» Василий Степанов, более известный под псевдонимом Вася Киллер, объяснил мотивацию нападавшего, назвал Глушакова «Иудой».