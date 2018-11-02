Капитан украинского ЯМК‐0041 покинул крымское СИЗО

Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий отпущен из СИЗО. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, передает РИА Новости. Она рассказала, что после просьб омбудсменов такое решение было принято следователями Симферополя.

На свободу вышли как капитан, так и еще двое украинских рыбаков, сообщает телеканал «360». Рыбаки отпущены под подписку о невыезде.

4 мая украинское рыболовецкое судно было задержано за браконьерство в исключительной экономической зоне России. На ЯМК-0041 был наложен арест, а морякам грозило тюремное заключение до пяти лет лишения свободы. На сам корабль был наложен арест, отмечает RT.

На этой неделе семеро членов экипажа российского судна «Норд» обменяли на украинцев с траулеров ЯМК-0041 и ЯОД-2105. При этом капитан крымского судна Владимир Горбенко остается на Украине, ему грозит тюремное заключение, пишет «Утро.ру».

Капитан дальнего плавания Алексей Малафеев в эфире НСН рассказал, почему либерийский корабль плыл из России в Бельгию с луганским грузом через Мариуполь. Он прокомментировал новый арест Украиной судна, следовавшего из России.





