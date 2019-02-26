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Кандидата в президенты США осудили за похвалу СССР

26 Февраля 2019 в 07:27
Кандидата в президенты США осудили за похвалу СССР

Бывший премьер-министр Швеции Карл Билдт раскритиковал кандидата в президенты США Берни Сандерса за его высказывания о достижениях Советского Союза, сообщает НСН.

Экс-премьер опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором Сандерс, единственный американский сенатор с позицией демократического социалиста, хвалит советский общественный транспорт и молодежные программы.

«Берни Сандерсу повезло, что он смог приехать в Советский Союз в 1988 году и восхвалить все его ошеломляющие социалистические достижения до того, как вся система и империя рухнули под весом своих впечатляющих провалов», — написал бывший премьер-министр Швеции в комментарии к видео.

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас заявил НСН, что после распада Советского Союза в 1991 году Соединенные Штаты решили занять его место.

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