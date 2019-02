Кандидата в президенты США осудили за похвалу СССР

Бывший премьер-министр Швеции Карл Билдт раскритиковал кандидата в президенты США Берни Сандерса за его высказывания о достижениях Советского Союза, сообщает НСН.

Экс-премьер опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором Сандерс, единственный американский сенатор с позицией демократического социалиста, хвалит советский общественный транспорт и молодежные программы.

«Берни Сандерсу повезло, что он смог приехать в Советский Союз в 1988 году и восхвалить все его ошеломляющие социалистические достижения до того, как вся система и империя рухнули под весом своих впечатляющих провалов», — написал бывший премьер-министр Швеции в комментарии к видео.

Bernie Sanders was lucky to be able to get to the Soviet Union in 1988 and praise all its stunning socialist achievements before the entire system and empire collapsed under the weight of its own spectacular failures. pic.twitter.com/bENmwVKi0g