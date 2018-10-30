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Канатную дорогу нового поколения построят в Сочи

30 Октября 2018 в 14:54
Канатную дорогу нового поколения построят в Сочи

На курорте «Роза Хутор» в Сочи будет построена канатная дорога нового поколения. Строить канатку будет австрийская компания Doppelmayr. Она появится на Южном склоне хребта Аибга, протянется до отметки 2,2 тыс. метров над уровнем моря. Протяженность дороги составит 2 тыс. метров. Пропускная способность - 2,4 тысячи человек в час, сообщает «Русская планета». Канатную дорогу оснастят усовершенствованными креслами. Она будет простота в управлении и обслуживании и оригинальна по дизайну. Инвестиции в объект составляют порядка 1 млрд руб. Планируется, что заработает сооружение уже к зимнему сезону 2019-2020 годов.

Ранее актёр театра и кино Вениамин Смехов в эфире НСН призвал переименовать аэропорты России в честь людей искусства, поддержав всероссийский конкурс.

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