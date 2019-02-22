Канатная дорога в Москве прервала работу из-за сильного ветра

Московская канатная дорога в пятницу не работает для посетителей в связи с сильным ветром. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги. Там отметили, что решение о закрытии канатки принято для «обеспечения безопасности пассажиров», передает АГН «Москва».

По данным Главного управления МЧС России по столице, 22 февраля в течение суток в Москве сохранятся снег, метель, вероятны заносы на дорогах и гололедица. Порывы северного ветра составят 13-18 м/с, днем местами возможно усиление до 21 м/с.

Ранее НСН писала о том, что российские синоптики заявили о невозможности точных прогнозов из-за гибели всех российских метеорологических спутников.









