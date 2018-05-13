Кадыров возложил вину за резню в Париже на власти Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уроженце республики, который устроил в Париже резню прохожих. Глава республики подтвердил, что Хасан Азимов действительно получил в 14 лет российский паспорт, который в настоящее время не действителен.

Как написал Кадыров в своем телеграм-канале, Азимов в 2010 году получил французское гражданство, получил новый паспорт и новое имя – Хамзат.

«Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако, данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что молодой человек вырос во Франции и преступником стал во Франции.

«Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе!» — заключил Кадыров.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН обвинил Европу в двойных стандартах, отметив, что доморощенных террористов там не меньше, однако общественность обращает внимание только на преступления, совершенные чеченцами.