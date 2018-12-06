Кадыров: Решение КС успокоит противников договора о границе Чечни и Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Конституционного суда РФ признать соглашение о границе между регионами конституционным. Как отмечает ТАСС, по его словам, противники соглашения о границе должны успокоиться. Кадыров подчеркнул, что «провокаторы, которые кричали [на митингах] они поймут, и, в конце концов, зайдут к себе домой».

Как напоминает НСН, в свою очередь глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ранее заявил, что решение Конституционного суда России по соглашению о границе между Чечней и Ингушетией ставит в этом вопросе точку.

Напомним, в сентябре этого года главы двух республик Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе, которая не была четко определена с начала 90-х годов.