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Евкуров: КС поставил точку в вопросе о границе Чечни и Ингушетии

6 Декабря 2018 в 15:30
Евкуров: КС поставил точку в вопросе о границе Чечни и Ингушетии

Решение Конституционного суда России по соглашению о границе между Чечней и Ингушетией ставит точку в этом вопросе. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Источник подчёркивает, что Евкуров не исключает возможности того, что в будущем республики в приграничных районах смогут реализовать какие-то совместные проекты.

В Конституционном суде ответили, что граница между Чечней и Ингушетией не была установлена до момента заключения между республиками соответствующего соглашения. Как пишет Ura.ru, это произошло в сентябре 2018-го. При этом отмечается, что необходимость установления границы вытекала из закона РФ от 4 июня 1992 года об образовании Ингушской Республики.

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