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Кадыров прокомментировал инцидент с американским дипломатом и миной

10 Марта 2019 в 18:59
Кадыров прокомментировал инцидент с американским дипломатом и миной

Рамзан Кадыров, глава Чечни, дал комментарий по поводу инцидента с сотрудником посольства США в Шереметьево, который пытался вывезти в багаже мину. Кадыров оставил запись в личном аккаунте «ВКонтакте».

Глава Чечни заявил, что представитель посольства не мог действовать подобным образом «без высочайшего поручения».

«Вот тебе бабушка и Юрьев день! Мина в багаже, какой бы она ни была, а угрозы нет!.. дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина!» — заявил Кадыров.

Он считает, что цель провокации будет выяснена.

Напомним, сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже в аэропорту Шереметьево Москвы. Об этом сообщил 9 марта МИД РФ.

Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН объяснил, зачем США нужна провокация с миной в воздушной гавани.

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