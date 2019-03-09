После инцидента с миной в Шереметьево к иностранным пассажирам присмотрятся

Профессор Дипакадемии МИД подтвердил НСН провокационный характер действий сотрудника посольства США с миной в Шереметьево.

Сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже в аэропорту Шереметьево Москвы Об этом сообщил МИД РФ.

МИД утверждает, что отбывший сотрудник посольства США непосредственным образом связан с Вооруженными силами Соединенных Штатов. Поэтому расценивают его действия как провокации в отношении российского транспортного объекта.

Американец заявил, что приобрел мину для «личной коллекции». Сотрудники помогли ему переоформить билет и в 14:35 отправили в Нью-Йорк, предварительно изъяв снаряд.

Американское посольство было оперативно проинформировано об инциденте сотрудниками линейного управления МВД на транспорте по аэропорту Шереметьево.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН объяснил, зачем США нужна провокация с миной в воздушной гавани.

«Если сотрудник посольства США связан с Вооруженными силами США и принес в аэропорт мину, подобные вещи можно расценивать как провокацию. Думаю, хотели выяснить, насколько готовы и как оперативно реагируют наши службы на подобное», - считает профессор.

Он рассказал, какая участь ожидает нарушителя порядка в США.

«Если бы это случилось в Соединенных Штатах, с человеком бы поступили жестко – заключили под стражу, еще и тюремный срок бы ему грозил. Российские сотрудники были вынуждены отпустить нарушителя в связи с его дипломатической неприкосновенностью. Россия – страна, которая соблюдает нормы международного права. Только США не стесняются ставить свои законы над международным правом, хотели бы наплевать на него», - заявил эксперт.

Иван Сурма напомнил, что после трагедии в Домодедово в 2011 году, когда террорист-смертник взорвал пассажиров, инфраструктура аэропортов в России была изменена, и теперь требования к авиапассажирам предъявляются более жесткие, а их исполнение находится на высоком уровне.

«Думаю, во всех аэропортах в связи с происшествием в Шереметьево к иностранцам теперь будет более пристальное внимание, особенно по определенным категориям граждан», - предположил Иван Сурма.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов в эфире НСН рассказал, как изменилось поведение людей в случае эвакуации из здания из-за угрозы террористического акта.

