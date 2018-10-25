Кадыров пообещал сделать протезы юному спортсмену

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал сделать протезы девятилетнему спортсмену республики сделать. Мальчик, несмотря на отсутствие рук, занимается гимнастикой и тхэквондо. Как пояснила мать спортсмена Хеда Цакаева, у семьи нет возможности самостоятельно сделать протезы, поскольку они очень дорогие, сообщает телеканал « 360 ».

«Сказал, что Рамзан Ахматович сделает нам протезы. Не знаю, как передать словами, я очень рада, очень благодарна Кадырову. Я в жизни не могла бы сделать такие протезы сыну, они очень дорогие, два-три миллиона», - отметила Цакаева.

Известно, что Кадыров увидел мальчика во время открытия спортивного комплекса в Шали.

Врачи осмотрят мальчика 26 октября, для этого они приедут к нему домой.

Начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримов ранее в эфире НСН рассказал, что сейчас люди из разных регионов приезжают в региона для лечения.