Кадыров подарил белый Мерседес пятилетнему мальчику за отжимания

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил пятилетнему мальчику Рахиму Куриеву, который отжался более четырех тысяч раз белый Mercedes. Во время личной встречи глава республики сказал, что автомобиль передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова.

«Пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом “Мерседесе”», - цитирует РИА Новости Кадыров.

В ответ ребенок сказал, что может отжаться и более пяти тысяч раз и начал это делать прямо на капоте новой машины.

Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил, что Рахим Куриев отжался от пола без перерыва 4105 раз, на это ему потребовалось 2 часа 26 минут.

Однако представители Книги рекордов России достижение не зафиксировали из-за «незначительных вопросов».

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН поверил в искреннюю набожность футболиста Павла Мамаева из-за иконостаса в камере.