Четверг
01 ноября
USD 65.6
EUR 74.42
Горячие новости

Кабмин зафиксировал цены на топливо на уровне июня до конца 2018 года

31 Октября 2018 в 22:51
Кабмин зафиксировал цены на топливо на уровне июня до конца 2018 года

Правительство на совещании с нефтяными компаниями договорилось зафиксировать оптовые цены на бензин и дизель на уровне июня 2018 года до конца этого года, сказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания.

По словам Козака, соглашение «вступает в силу с завтрашнего дня», срок его действия - до 31 марта 2019 года, передает ТАСС.

Ранее URA.ru сообщало, что Дмитрий Козак заявил о недопустимости жалоб на то, что бизнес недополучает доходы в связи с поставками топлива на внутренний рынок. По его словам, правительству и нефтяным компаниям следует определиться, «каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня».

Как ранее сообщала НСН, ультиматум поставил российским нефтяным компаниям премьер-министр Дмитрий Медведев: если до конца дня среды с ними не удастся договориться о сдерживании цен на топливо внутри страны, то до конца недели будет принят документ о заградительных экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что нефтяникам действительно не хватает денег.

Ситуация на рынке, особенно по зимнему дизельному топливу, напряженная, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, максимальный рост зафиксирован в Туве, где бензин Аи-92 подорожал на 40 копеек, Аи-95 — на 1 рубль. С начала года, по данным Росстата, топливо подорожало на 26%.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.