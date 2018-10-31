Кабмин зафиксировал цены на топливо на уровне июня до конца 2018 года

Правительство на совещании с нефтяными компаниями договорилось зафиксировать оптовые цены на бензин и дизель на уровне июня 2018 года до конца этого года, сказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания.

По словам Козака, соглашение «вступает в силу с завтрашнего дня», срок его действия - до 31 марта 2019 года, передает ТАСС.

Ранее URA.ru сообщало, что Дмитрий Козак заявил о недопустимости жалоб на то, что бизнес недополучает доходы в связи с поставками топлива на внутренний рынок. По его словам, правительству и нефтяным компаниям следует определиться, «каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня».

Как ранее сообщала НСН, ультиматум поставил российским нефтяным компаниям премьер-министр Дмитрий Медведев: если до конца дня среды с ними не удастся договориться о сдерживании цен на топливо внутри страны, то до конца недели будет принят документ о заградительных экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что нефтяникам действительно не хватает денег.



Ситуация на рынке, особенно по зимнему дизельному топливу, напряженная, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, максимальный рост зафиксирован в Туве, где бензин Аи-92 подорожал на 40 копеек, Аи-95 — на 1 рубль. С начала года, по данным Росстата, топливо подорожало на 26%.

