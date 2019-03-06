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К вечеру в Москве резко опустится температура

6 Марта 2019 в 10:38
К вечеру в Москве резко опустится температура

К вечеру среды в Москве сильно похолодает. По прогнозу специалистов центра погоды «Фобос», в первой половине дня в столичный регион прорвётся холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться непродолжительными, но интенсивными зарядами снега, а также порывистым ветром и вторжением полярного воздуха. Синоптики предупредили, что температура воздуха к вечеру опустится до -7 градусов, сообщает RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что погода в марте будет изменчивой.

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