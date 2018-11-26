К середине недели в Москве ждут сильного похолодания

Мороз и аномально высокое атмосферное давление прогнозируют синоптики в Москве с середины новой рабочей недели. В центре погоды «Фобос» сообщили, что понижение температуры будет постепенным. В ближайшие дни ожидаются лишь небольшие осадки, сильных снегопадов не предвидится. В понедельник температура воздуха в столице составит минус 1-3 градуса, по области 0...-5 градусов. Между тем, в ночь на вторник столбики термометров поползут вниз - похолодает до -5...-10 градусов, днем будет минус 2-8 градусов, сообщает АГН «Москва».

Со среды атмосферное давление начнет быстро расти, к четвергу достигнет 765-767 миллиметров ртутного столба. Настоящие январские морозы придут в первый день зимы.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что москвичей ждет серьезное похолоданием после выходных: к среде ожидается до минус 14 градусов, днем минус 5-10. К середине недели температура будет ниже нормы на четыре градуса.