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Названы промежуточные результаты выборов на Украине

1 Апреля 2019 в 07:17
Названы промежуточные результаты выборов на Украине

На Украине идёт подсчёт голосов избирателей, которые были отданы кандидатам на пост президента. Сообщается, что на данный момент Центральная избирательная комиссия уже ознакомилась более, чем с 35% бюллетеней, пишет РЕН ТВ.

Лидером президентской гонки по-прежнему остается шоумен Владимир Зеленский. За него отдано 30,17% голосов украинских избирателей. С большим отставанием от Зеленского на втором месте оказался действующий президент Украины Петр Порошенко. Ему удалось получить 16,69% голосов.

На третьем месте расположилась Юлия Тимошенко. Ей отдали свои голоса 13,17% украинцев. Пятерку лидеров замкнули Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.

Ранее эксперты рассказали Председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко и завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, профессор Олег Шабров назвали в эфире НСН условия для «чистых» выборов на
Украине
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