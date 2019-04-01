Названы промежуточные результаты выборов на Украине

На Украине идёт подсчёт голосов избирателей, которые были отданы кандидатам на пост президента. Сообщается, что на данный момент Центральная избирательная комиссия уже ознакомилась более, чем с 35% бюллетеней, пишет РЕН ТВ.

Лидером президентской гонки по-прежнему остается шоумен Владимир Зеленский. За него отдано 30,17% голосов украинских избирателей. С большим отставанием от Зеленского на втором месте оказался действующий президент Украины Петр Порошенко. Ему удалось получить 16,69% голосов.

На третьем месте расположилась Юлия Тимошенко. Ей отдали свои голоса 13,17% украинцев. Пятерку лидеров замкнули Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.